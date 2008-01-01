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Новости Происшествия | 30 января 2017 | 10:43

В Даугавпилсском крае задержали мужчину

Пресс-фото

В распоряжение управления полиции Латгальского региона попала информация о мужчине, который возможно связан с незаконным оборотом табачных изделий. Проверяя полученную информацию, работники бюро Криминальной полиции, 24 января выполняли оперативные мероприятия в Даугавпилсском крае в Ницгальской волости, сообщает Государственная полиция.

Недалеко от железной дороги был остановлен автомобиль, водитель которого был мужчина 1987 г.р.. Выполняя осмотр машины, в салоне констатировали большое количество незаконных табачных изделий.

Изъято 40 000 сигарет «Премьер» с Белорусскими акцизными марками. Возможная виноватая персона была задержана и в связи с происшествием начат уголовный процесс. Следует отметить, что мужчина уже раньше попадал в поле зрения полиции и сейчас к нему применена мера пресечения не связанная с лишением свободы.

По Уголовному кодексу статьи 221 части 1, за незаконное хранение, перемещение (перевозка) или реализацию алкогольных напитков или табачных изделий, если это сделано в значительном объеме, - наказывают кратковременным лишением свободы или принудительными работами, или денежным наказанием.

D-fakti.lv

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