Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
30 января
Именины:
Парсла, Тина, Валентина / Антон, Антонина, Георгий, Иван
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -3 .. -5 C
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0681 ()
|GBP
|0.8517 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.1625 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 30 января 2017 | 09:55
В Краславе горел двух этажный жилой дом
28 января в 11:00 на пульт ГПСС поступил вызов в Краславу на ул. Дзегужу, где горел двух этажный жилой дом, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Прибыв на место происшествия, пожарные спасатели констатировали, что горит здание площадью 90 кв.м. и из него идёт густой дым. В пожаре пострадал примерно 55-летний мужчина, который получил ожоги и передан медикам службы Неотложной медицинской помощи. В 17:05 пожар был ликвидирован.
D-fakti.lv
Добавить комментарий