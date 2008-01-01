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Новости Происшествия | 30 января 2017 | 09:55

В Краславе горел двух этажный жилой дом

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28 января в 11:00 на пульт ГПСС поступил вызов в Краславу на ул. Дзегужу, где горел двух этажный жилой дом, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Прибыв на место происшествия, пожарные спасатели констатировали, что горит здание площадью 90 кв.м. и из него идёт густой дым. В пожаре пострадал примерно 55-летний мужчина, который получил ожоги и передан медикам службы Неотложной медицинской помощи. В 17:05 пожар был ликвидирован.

D-fakti.lv

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