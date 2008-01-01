Пейзажи и натюрморты Петра Лавренова покорили ценителей живописи

Новости Культура | 30 января 2017 | 09:24

Пресс-фото ЦБК Пресс-фото ЦБК

24 января 2017 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялось открытие выставки картин Петра Лавренова. Художник работает в уникальной технике живописи - гуашью пишет пейзажи и натюрморты в стиле романтического реализма. Первая и персональная выставка представила картины П.Лавренова широкому зрителю.

Пётр Кириллович Лавренов родился в 1949 году в Даугавпилсе, в староверской семье. И как говорит сам про себя: «Рисую, сколько себя помню». Первым его педагогом ещё в дошкольные годы был Евгений Фёдорович Фёдоров, художник старой русской школы, который давал способному мальчику частные уроки на дому.

В школьные годы П.Лавренов занимался в кружках, студиях рисования и благодарен судьбе за учителей, которые воспитали его приверженцем традиционного русского реализма в живописи, научили рисовать строгим академическим методом, главная цель которого прежде всего поставить твёрдый и хороший рисунок карандашом. Ведь это основа всех стилей и направлений в живописи.

В детстве и в молодости Петр Лавренов работал маслом и акварелью. Лет сорок назад попробовал писать гуашью. Понравилось. Гуашь отлично сохраняется и позволяет добиться почти такого же результата, как и в масляной живописи, хотя намного сложнее. Петр Кириллович мечтал получить высшее художественное образование, но всё же жизненный выбор оказался прагматичным: закончил Рижский политехнический институт, работал инженером на заводе «Электроинструмент». Однако живопись не оставлял никогда. Рисовать старается каждый день. Любит также копировать работы известных мастеров, но копировать не целиком, а развивая взятый за основу сюжет, композицию по своему усмотрению.

Открывая персональную выставку и представляя публике художника, методист ЦБК Мария Пометько отметила, что в Белорусском доме стало доброй традицией открывать новые имена творческих людей.

Прошлогодний творческий сезон завершился дебютной выставкой картин неизвестной ранее художницы Ефросинии Леле. А новый творческий год вновь начинается с открытия нового имени -дебютной персональной выставкой Петра Лавренова, на которой представлено около 50 замечательных работ, написанных с 1980 по 2017 годв стиле романтического реализма, неизвестного доселе широкому кругу почитателей живописи художника.

Потом все с большим удовольствием слушали интересный рассказ Петра Кирилловича о себе, о своей интересной судьбе, о том, как он учился живописи и какое важное место занимает искусство в его жизни. Он также подробно остановился на некоторых своих картинах, что позволило посетителям совсем по-другому взглянуть на ту или иную картину, а также высказал слова благодарности в адрес Центра белорусской культуры за организацию и проведение его персональной выставки. Много хороших и теплых слов в адрес художника прозвучало от членов семьи П.Лавренова: сына Михаила Лавренова,супруги Галины Васильевны; художницы, поэтессы и членабелорусского культурно-просветительского общества “Уздым”, Анастасии Сазанковой; руководителя студии народного прикладного искусства по плетению из лозы «Klūga»Виктора Кухальского, однокурсников по учебе в институте Евгения Дробота и Ивана Рыбникова.

В яркую художественную палитру вечера свои музыкальные краски добавил ансамбль сеньоров «Спадчына» (художественный руководитель Яна Юзефович), исполнивший на протяжении вечера несколько лирических музыкальных композиций. Замечательные картины, написанные талантливой рукой самобытного мастера, задушевные песни, трогательные стихи о художнике и его важной роли в нашей жизни, свет горящей свечи и самые положительные эмоции многочисленных гостей – все это придало вечеру атмосферу необыкновенной гармонии, романтизма, душевной теплоты и уюта.

«Шедевры пусть свои творит,

Чтоб мир наш стал намного ярче…

Уж утро, он еще не спит,

Творит, чтоб стали мы богаче…»

И все мы, несомненно, становимся духовно богаче после таких творческих выставок-вечеров. Приглашаем всех желающих приобщиться к прекрасному и посетить выставку картин Петра Лавренова, которая будет открыта до 24 февраля2017 года, с 9.00 до 17.00, по адресу: г.Даугавпилс, ул. Смилшу, 92, Дворец культуры, ЦБК, 3 этаж, 305 каб.. Вход свободный.

Центр белорусской культуры