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Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.

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Новости Латвия | 30 января 2017 | 09:03

Понедельник, 30 января: снег и мокрый снег

ru.tsn.ua

В начале новой недели во многих местах на территории Латвии ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега, а то и дождя, прогнозируют синоптики.

Днем в понедельник температура воздуха составит -3..+2 градуса. Менее холодно будет на морском побережье, а в центральной и восточной части страны ожидается -1..-4 градуса. На дорогах возможен гололед.

Ветер умеренный южный, на взморьепорывистый.

Во второй половине дня много где ожидается снегопад, в приморских районахдождь.

LSM

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