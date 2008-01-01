Понедельник, 30 января: снег и мокрый снег

Новости Латвия | 30 января 2017 | 09:03

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В начале новой недели во многих местах на территории Латвии ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега, а то и дождя, прогнозируют синоптики.

Днем в понедельник температура воздуха составит -3..+2 градуса. Менее холодно будет на морском побережье, а в центральной и восточной части страны ожидается -1..-4 градуса. На дорогах возможен гололед.

Ветер умеренный южный, на взморье – порывистый.

Во второй половине дня много где ожидается снегопад, в приморских районах – дождь.

LSM