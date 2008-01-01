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Новости Экономика | 27 января 2017 | 16:13

"Белкоммунмаш" поставит восемь трамваев в Даугавпилс

Белкоммунмаш

"Белкоммунмаш" поставит трамваи в латвийский Даугавпилс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в холдинге.

"Белкоммунмаш" стал победителем тендера на приобретение трамвайных вагонов, объявленного эксплуатирующей компанией AS Daugavpils satiksme. Далее по плану заключение договора, после которого мы поставим восемь единиц односекционных трамваев модели 802 в течение восьми месяцев с момента подписания контракта", - отметили на предприятии. Высокоскоростной низкопольный трамвай одностороннего движения модели 802 отличается повышенной комфортностью. Кузов выполнен из композитных материалов, не подвергающихся коррозии, общая пассажировместимость составляет 165 человек. В трамвайных вагонах в соответствии с дополнительными требованиями заказчика предусмотрены зеркала заднего вида с подогревом, обогрев кресел машиниста и кондуктора, видеонаблюдение, механическая платформа (аппарель) для пассажиров с ограниченной мобильностью и др. Информационная система будет содержать светодиодные маршрутные указатели и табло внутри салона, совмещенное с работой звукового информатора. "Белкоммунмаш" является ведущим производителем современного городского электрического транспорта в Беларуси. За свою производственную историю предприятие выпустило более 3,6 тыс. троллейбусов и более 500 трамваев.

Техника "Белкоммунмаш" представлена более чем в 40 городах Беларуси, России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Латвии, Сербии, Монголии, Колумбии и Аргентины.

Производственные мощности холдинга позволяют выпускать более 350 единиц техники в год.
 

BELTA

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