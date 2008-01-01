Служба государственных доходов меняет время приема клиентов

Новости Общество | 27 января 2017 | 20:29

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Служба государственных доходов (СГД) информирует жителей города, что с 1 февраля 2017 года будет изменено время приема клиентов в центрах обслуживания. В дальнейшем клиенты в Даугавпилсе и за Ригой будут обслуживаться три дня в неделю.

В остальные дни сотрудники СГД будут рассматривать, и обрабатывать заявления, а так же выполнять другие административные налоговые обязанности. Таким образом, ускоряя обработку поданных деклараций. В свою очередь в Риге поменяется время работы центров обслуживания клиентов.

Такое решение было принято, тщательно оценивая нагрузку центров обслуживания и поток клиентов, который значительно уменьшился. Вторым значительным фактором послужило то, что значительные ресурсы вложены именно в развитие информационной технологии СГД, в результате которых многие процессы автоматизированы и практически все услуги жителям доступны отдаленно, используя систему электронной декларации СГД (СЭД). Таким образом, уменьшая потребность лично посещать центр обслуживания службы государственных доходов.

В дальнейшем все центры вне Риги будут принимать клиентов три дня в неделю:

По понедельникам с 9:00 до 18:00

Во вторник и в четверг с 9:00 до 17:00.

На домашней страничке СГД www.vid.gov.lv доступна обширная информация (методические указания, ответы на часто задаваемые вопросы и видео-семинары для плательщиков налогов), а так же многие бесплатные мобильные аппликации для пользователей смартфонов.

Узнать общую информацию о вопросах в компетенции СГД можно позвонив по информационному телефону, но более обширный ответ можно получить, отправив свой вопрос электронно или по почте.

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