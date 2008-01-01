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Новости Латвия | 27 января 2017 | 19:40

Синоптики: на выходных ожидаются дожди и туман

LETA

По данным Global Forecast System, в субботу и воскресенье в Латвии сохранится пасмурная, дождливая погода, температура воздуха преимущественно будет выше нуля, сообщает LETA.

В ночь на субботу во многих районах страны, особенно в восточных волостях ожидается туман, к воскресенью туман рассеется. На выходных будет дуть южный ветер, пройдут небольшие дожди.

Синоптики также предупреждают об обледенении на дорогах. Температура воздуха в эти дни от -1 градуса до +4 градусов.

Delfi

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