Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
27 января
Именины:
Илдзе, Илзе, Изолде / Андрей, Илья, Иосиф, Нина
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Сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 января 2017 | 19:40
Синоптики: на выходных ожидаются дожди и туман
По данным Global Forecast System, в субботу и воскресенье в Латвии сохранится пасмурная, дождливая погода, температура воздуха преимущественно будет выше нуля, сообщает LETA.
В ночь на субботу во многих районах страны, особенно в восточных волостях ожидается туман, к воскресенью туман рассеется. На выходных будет дуть южный ветер, пройдут небольшие дожди.
Синоптики также предупреждают об обледенении на дорогах. Температура воздуха в эти дни от -1 градуса до +4 градусов.
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