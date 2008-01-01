Столетие Латвии начнётся в Латгалии обширной программой мероприятий

Новости Латвия | 27 января 2017 | 19:17

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Столетие Латвии будет отмечаться с 2017 по 2021 год, чтобы охватить и полноценно рассказать историю формирования государства. Значимую роль в этом занимают события, связанные с Латгалией, центром которых является исторический Латгальский съезд – сто лет назад принятое в Латгалии решение объединиться с Курземе и Видземе на пути к независимому государству – Латвии, сообщает Линда Пастаре, специалист по общественным отношениям бюро столетия Латвии.

В мае этого года, открывая столетие Латвии, Латгальский съезд столетия и обширная программа мероприятий станет одним из центральных событий открытия праздника. Основные события праздника планируются в Резекне с 22 апреля по 7 мая и в Даугавпилсе 6 мая. Разнообразной программой мероприятий акцентируется значение Латгалии в формировании Латвии и подчёркиваются ценности Латгалии.



Министр культуры Даце Мелбарде: «Празднование столетия Латвии начнём непосредственно в Латгалии, в месте, где сто лет назад происходили решающие события на пути к созданию Латвийского государства. Это время, когда углублённо узнавать и формировать рассказ о Латвии, укреплять существующие и создавать основательные ценности для следующего столетия. Хочу сказать спасибо жителям региона и самоуправлениям Латгалии за активное участие в организацию праздника столетия. Вместе нам удалось сделать поистине уникальный праздник к столетию Латгальского съезда, который наполнит Латгалию содержательным диалогом о общем будущем государства и культурой – музыкой, театром, искусством, радуя жителей региона, а также туристов из всех уголков Латвии и зарубежных гостей. Для меня Латгалия особенно дорога из-за своеобразного латгальского языка и культуры. Верю, что на празднованиях столетия эту особенную Латгалию ещё больше полюбят сами латгальцы, а также узнают друзья и гости Латгалии».



«Сто лет назад, весной 1917 года в Резекне состоялся первый съезд представителей Латгалии, который заложил фундамент для нашей общей Латвии. На съезде решили, что мы все один народ, и Латгалии нужно объединиться в одно государство с остальными регионами рождающейся Латвии. Сегодня, как никогда, мы понимаем, что выражению: насколько сильна будет Латгалия, настолько сильна будет и Латвия, нужно обратить особое внимание. Богатство Латгалии это её культура, язык, особый дух, а её экономическое развитие выказывает огромный потенциал, который поможем осуществить», говорит министр охраны среды и регионального развития Каспарс Герхардс.



Первый Латгальский съезд, который состоялся в Резекне 26-27 апреля 1917 года по старому стилю (9 – 10 мая), был также собранием представителей латышей Латгалии, где обсуждались вопросы самоуправления Латгалии, в том числе отделение Даугавпилсского, Лудзенского и Резекненского округов от Витебской губернии и присоединение их к территории Курземе и Видземе.



Отмечая это историческое событие, ставшее поворотным пунктом на пути к независимой Латвии, состоится пленарное заседание Латгальского съезда столетия, где будут оцениваться тенденции развития Латгалии и будут предоставлены сообщения о достижениях в разных отраслях, а также пройдёт конференция, в ходе которой будут представлены новые достижения в процессе исследования и состоится научная дискуссия «Историческое и юридическое значение флага Резекненского съезда 1917 года и его роль в латвийской государственности и Конституции».



Самыми значимыми в Резекне событиями будут Латгальский съезд столетия и Ночь латгальского языка.



В праздничной программе съезда в латгальском культурно-историческом музее планируется открыть специальную выставку, посвящённую столетию Латгальского съезда, а в школах Латгальского региона известные в Латгалии культработники и общественные деятели проведут урок изучения родного края.



Цель мероприятий в честь столетия Латгальского съезда – рассказать о специфическом пути Латгалии в формировании Латвии, акцентировать многогранную идентичность Латгалии и её ценности, охватить латгальцев со всего мира, изучить и актуализировать историю Латгалии и способствовать её пониманию в глазах общественности.



Открытие празднований столетия Латвии планируется 4 мая – во второй день рождения Латвии. Вдобавок к обширной программе в связи с празднованием столетия Латгальского съезда в Латвии и в других местах в мире, продолжая традицию, начатую бюро столетия Латвии, будет отмечаться праздник Белой скатерти.

Также планируется обширная народная акция «Обними Латвию», формируя символическую стражу духовности Латвии и в приграничных районах высаживая дубы в сопровождении песен силы и других запоминающихся событий.

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