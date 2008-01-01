Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
27 января
Именины:
Илдзе, Илзе, Изолде / Андрей, Илья, Иосиф, Нина
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня ваши планы пойдут насмарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.07 ()
|GBP
|0.8514 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.7269 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
7. Автобусы и трамваи {143}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 января 2017 | 19:17
Столетие Латвии начнётся в Латгалии обширной программой мероприятий
Столетие Латвии будет отмечаться с 2017 по 2021 год, чтобы охватить и полноценно рассказать историю формирования государства. Значимую роль в этом занимают события, связанные с Латгалией, центром которых является исторический Латгальский съезд – сто лет назад принятое в Латгалии решение объединиться с Курземе и Видземе на пути к независимому государству – Латвии, сообщает Линда Пастаре, специалист по общественным отношениям бюро столетия Латвии.
В мае этого года, открывая столетие Латвии, Латгальский съезд столетия и обширная программа мероприятий станет одним из центральных событий открытия праздника. Основные события праздника планируются в Резекне с 22 апреля по 7 мая и в Даугавпилсе 6 мая. Разнообразной программой мероприятий акцентируется значение Латгалии в формировании Латвии и подчёркиваются ценности Латгалии.
Министр культуры Даце Мелбарде: «Празднование столетия Латвии начнём непосредственно в Латгалии, в месте, где сто лет назад происходили решающие события на пути к созданию Латвийского государства. Это время, когда углублённо узнавать и формировать рассказ о Латвии, укреплять существующие и создавать основательные ценности для следующего столетия. Хочу сказать спасибо жителям региона и самоуправлениям Латгалии за активное участие в организацию праздника столетия. Вместе нам удалось сделать поистине уникальный праздник к столетию Латгальского съезда, который наполнит Латгалию содержательным диалогом о общем будущем государства и культурой – музыкой, театром, искусством, радуя жителей региона, а также туристов из всех уголков Латвии и зарубежных гостей. Для меня Латгалия особенно дорога из-за своеобразного латгальского языка и культуры. Верю, что на празднованиях столетия эту особенную Латгалию ещё больше полюбят сами латгальцы, а также узнают друзья и гости Латгалии».
«Сто лет назад, весной 1917 года в Резекне состоялся первый съезд представителей Латгалии, который заложил фундамент для нашей общей Латвии. На съезде решили, что мы все один народ, и Латгалии нужно объединиться в одно государство с остальными регионами рождающейся Латвии. Сегодня, как никогда, мы понимаем, что выражению: насколько сильна будет Латгалия, настолько сильна будет и Латвия, нужно обратить особое внимание. Богатство Латгалии это её культура, язык, особый дух, а её экономическое развитие выказывает огромный потенциал, который поможем осуществить», говорит министр охраны среды и регионального развития Каспарс Герхардс.
Первый Латгальский съезд, который состоялся в Резекне 26-27 апреля 1917 года по старому стилю (9 – 10 мая), был также собранием представителей латышей Латгалии, где обсуждались вопросы самоуправления Латгалии, в том числе отделение Даугавпилсского, Лудзенского и Резекненского округов от Витебской губернии и присоединение их к территории Курземе и Видземе.
Отмечая это историческое событие, ставшее поворотным пунктом на пути к независимой Латвии, состоится пленарное заседание Латгальского съезда столетия, где будут оцениваться тенденции развития Латгалии и будут предоставлены сообщения о достижениях в разных отраслях, а также пройдёт конференция, в ходе которой будут представлены новые достижения в процессе исследования и состоится научная дискуссия «Историческое и юридическое значение флага Резекненского съезда 1917 года и его роль в латвийской государственности и Конституции».
Самыми значимыми в Резекне событиями будут Латгальский съезд столетия и Ночь латгальского языка.
В праздничной программе съезда в латгальском культурно-историческом музее планируется открыть специальную выставку, посвящённую столетию Латгальского съезда, а в школах Латгальского региона известные в Латгалии культработники и общественные деятели проведут урок изучения родного края.
Цель мероприятий в честь столетия Латгальского съезда – рассказать о специфическом пути Латгалии в формировании Латвии, акцентировать многогранную идентичность Латгалии и её ценности, охватить латгальцев со всего мира, изучить и актуализировать историю Латгалии и способствовать её пониманию в глазах общественности.
Открытие празднований столетия Латвии планируется 4 мая – во второй день рождения Латвии. Вдобавок к обширной программе в связи с празднованием столетия Латгальского съезда в Латвии и в других местах в мире, продолжая традицию, начатую бюро столетия Латвии, будет отмечаться праздник Белой скатерти.
Также планируется обширная народная акция «Обними Латвию», формируя символическую стражу духовности Латвии и в приграничных районах высаживая дубы в сопровождении песен силы и других запоминающихся событий.
Добавить комментарий