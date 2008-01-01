Самоуправление Даугавпилса займет деньги для строительства променада

Новости Экономика | 27 января 2017 | 18:38

Пресс-фото Пресс-фото

Даугавпилсская дума решила попросить разрешение взять из Государственной кассы 587 000 евро в долгосрочный заём для строительства Стропского променада в Даугавпилсе, сообщает LETA.

Заём планируется взять на 20 лет, с определенной процентной ставкой, уже в этом году, а начать возвращать в марте 2018 года. Возврат займа самоуправление гарантировала бюджетными средствами. Софинансирование самоуправления в этом проекте составляет 195 716 евро.

Стропской променад будет длинною приблизительно 3 км, для прогулок и мест отдыха. Находиться будет вдоль берега Большого Стропского озера от Даугавпилсской региональной больницы до пляжа «Стропу вилнис». Автором проекта является фирма SIA "Arhis", осуществление проекта планируется поэтапно.

В открытом конкурсе на строительство променада и поставку необходимого освещения выиграли SIA "Latgales Ceļdaris" и SIA "Moduls interjers".

D-fakti.lv