Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
27 января
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Сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 27 января 2017 | 18:38
Самоуправление Даугавпилса займет деньги для строительства променада
Даугавпилсская дума решила попросить разрешение взять из Государственной кассы 587 000 евро в долгосрочный заём для строительства Стропского променада в Даугавпилсе, сообщает LETA.
Заём планируется взять на 20 лет, с определенной процентной ставкой, уже в этом году, а начать возвращать в марте 2018 года. Возврат займа самоуправление гарантировала бюджетными средствами. Софинансирование самоуправления в этом проекте составляет 195 716 евро.
Стропской променад будет длинною приблизительно 3 км, для прогулок и мест отдыха. Находиться будет вдоль берега Большого Стропского озера от Даугавпилсской региональной больницы до пляжа «Стропу вилнис». Автором проекта является фирма SIA "Arhis", осуществление проекта планируется поэтапно.
В открытом конкурсе на строительство променада и поставку необходимого освещения выиграли SIA "Latgales Ceļdaris" и SIA "Moduls interjers".
D-fakti.lv
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