На чемпионате Европы Васильев отлично откатал программу

Новости Спорт | 27 января 2017 | 17:18

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27 января в короткой программе на чемпионате Европы лучший фигурист Латвии Денис Васильев показал отличные достижения. Завтра ему предстоит показать себя на длинной дистанции.

В мужской короткой программе заявлены 36 спортсменов, из которых только 24 лучших будут квалифицированы в длинную программу. Среди всех заявленных участников, наш Денис занимает 11 место, в свою очередь главным фаворитом является четырехкратный победитель ЧЕ Хавьер Фернандес из Испании.

В сегодняшней программе Васильев выступил очень удачно, набрав в общей сумме 79,87 баллов. На данный момент даугавпилчанин занимает первое место, но еще должны стартовать многие сильнейшие спортсмены.

D-fakti.lv