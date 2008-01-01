Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Культура | 27 января 2017 | 15:10
В Доме Единства прошло первое юбилейное мероприятие
В этом году Даугавпилсскому Дому Единства исполняется 80 лет. Первый камень в фундамент здания президент Латвии Карлис Улманис заложил 15 мая 1936 года, а в декабре 1937-го оно было освящено и открыто. Юбилейной дате будет посвящено множество мероприятий, первое из которых прошло 26 января в малом зале Центра латышской культуры. В этот день здесь открылась выставка «Народные костюмы краёв Латвии». Она организована в сотрудничестве с рижским Центром народных костюмов «Senā klēts». По мнению инициаторов, с юбиляром выставку связывает выраженное в народных костюмах единение регионов страны.
В истории народного костюма исследователи отмечают два периода: «древней одежды» и более поздний «этнической» или «этнографической одежды». В древности использовали лён, меха, кожу, бронзовые изделия. Любопытно, что в одежде этого периода не было карманов, их заменяли пояс или кушак. В составе экспозиции древний латгальский костюм XI-XIII веков. В «этнических одеждах» использовались вязаные вещи, превалировали натуральные белый и серый цвет, а для декора применяли синий, красный, жёлтый и зелёный. Всего на выставке представлено 20 традиционных народных костюмов из пяти культурно-исторических регионов Латвии: Курземе, Земгале, Видземе, Аугшземе и Латгале. В каждом наряде отражены характерные для края способы пошива, композиция рисунка, сочетание цветов, традиции ношения. В своё время народный костюм служил визитной карточкой, отличительным знаком региона с его этническими особенностями. По одеянию можно было судить о его обладателе: возраст, уровень достатка, социальное и семейное положение.
В наши дни традиционный народный костюм используется как праздничный наряд. В него облачаются участники фольклорных коллективов, выступающие на местных и государственных праздниках. Народный костюм является символом национальных и исторических ценностей, культурного наследия, вековых традиций, которые передаются из поколения в поколение. Выставка открыта с 9:00 до 17:00 (вход с ул. Гимназияс), для групповых посещений организована предварительная запись по тел. +371 29128943.
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