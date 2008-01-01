Продолжаться строительные работы в промышленной зоне Черепово

Новости Общество | 27 января 2017 | 13:44

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Даугавпилсское самоуправление начало реконструкцию промышленной зоны Черепово. Уже есть осознанные мнения инвесторов о проведении работ. Строительные работы предусматривают перестройку подъездных путей и инженерных коммуникаций.

Депутаты Даугавпилсской городской думы поддержали законопроект о взятии 1 329 162 евро из Государственной кассы для продолжения строительных работ. Финансирование самоуправления составило 443 054 евро.

В промышленной зоне Черепово работает 25 предприятий, на которых трудоустроено 1338 работников. Модернизация заводских зон позволит улучшить рабочие условия для предпринимателей и привлечь новых инвесторов.



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