Прошел отбор в сборную чемпионата мира и Европы

Новости Спорт | 27 января 2017 | 13:08

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В Приекули прошел кубок Латвии по биатлону, ставший одновременно отборочными соревнованиями на юношеский и юниорский чемпионат мира и Европы.

В элитгруппе стартовал Жан Андреев и уверенно выиграл две гонки – спринт и масс-старт.

Никита Кондрашов (юноши «С») в спринте был третьим. Инесе Голубева выиграла спринт в группе «В», а Солвита Малина первенствовала в группе «D» (для этой группы чистая лыжная гонка без стрельбы).

На второй день участники вышли на дистанцию масс-старта. Юлия Матвиенко, которая не смогла нормально выступить в спринте из-за сломавшейся винтовки, выйдя на трассу с чужим оружием, отстреляла чисто, выиграв в итоге юниорский зачет.

И. Голубева и С. Малина также в своих группах выиграли масс-старт.

Ю. Матвиенко отобралась в сборную и выступит на чемпионате Европы в Чехии, а затем вместе с И. Голубевой будут стартовать на чемпионате мира в Словении.

7sport.lv