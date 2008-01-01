Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
27 января
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Постарайтесь не откладывать в долгий ящик составление распорядка действий на сегодняшний день. Чем раньше вы разберетесь с этим вопросом, тем меньше будет вероятность, что вас обвинят в бездействии в некоторый ответственный момент.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 27 января 2017 | 13:08
Прошел отбор в сборную чемпионата мира и Европы
В Приекули прошел кубок Латвии по биатлону, ставший одновременно отборочными соревнованиями на юношеский и юниорский чемпионат мира и Европы.
В элитгруппе стартовал Жан Андреев и уверенно выиграл две гонки – спринт и масс-старт.
Никита Кондрашов (юноши «С») в спринте был третьим. Инесе Голубева выиграла спринт в группе «В», а Солвита Малина первенствовала в группе «D» (для этой группы чистая лыжная гонка без стрельбы).
На второй день участники вышли на дистанцию масс-старта. Юлия Матвиенко, которая не смогла нормально выступить в спринте из-за сломавшейся винтовки, выйдя на трассу с чужим оружием, отстреляла чисто, выиграв в итоге юниорский зачет.
И. Голубева и С. Малина также в своих группах выиграли масс-старт.
Ю. Матвиенко отобралась в сборную и выступит на чемпионате Европы в Чехии, а затем вместе с И. Голубевой будут стартовать на чемпионате мира в Словении.
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