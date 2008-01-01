Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
27 января
Именины:
Илдзе, Илзе, Изолде / Андрей, Илья, Иосиф, Нина
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Вслушивайтесь в болтовню окружающих. Велика вероятность того, что кто-то, сам того не замечая, скажет нечто воистину гениальное.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.07 ()
|GBP
|0.8514 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.7269 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Автобусы и трамваи {143}
5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. В мир иной ушёл Олег Папсуевич
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 января 2017 | 12:11
Состоится большой слёт коллекционеров
Первый в новом, 2017-м году, большой слет коллекционеров в Даугавпилсе состоитсяв воскресенье, 29-го января, как всегда, во Дворце Культуры (Smilšu iela, 92).
Событие, которое привлекает не только коллекционеров, но и просто любителей марок, монет, старинных открыток, различных коллекционныхпредметов, безусловно, будет интересно и обычным жителям города.
Большие слеты в Латгалии проходят четыре раза в год и неизменно привлекают множество гостей из различных уголков Латвии и соседних стран.
Вход для посетителей - бесплатный.
D-fakti.lv
Добавить комментарий