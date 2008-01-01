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Новости Общество | 27 января 2017 | 12:11

Состоится большой слёт коллекционеров

filatelist.ru

Первый в новом, 2017-м году, большой слет коллекционеров в Даугавпилсе состоитсяв воскресенье, 29-го января, как всегда, во Дворце Культуры (Smilšu iela, 92).

Событие, которое привлекает не только коллекционеров, но и просто любителей марок, монет, старинных открыток, различных коллекционныхпредметов, безусловно, будет интересно и обычным жителям города.

Большие слеты в Латгалии проходят четыре раза в год и неизменно привлекают множество гостей из различных уголков Латвии и соседних стран.

Вход для посетителей - бесплатный.

D-fakti.lv

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