Состоится большой слёт коллекционеров

Новости Общество | 27 января 2017 | 12:11

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Первый в новом, 2017-м году, большой слет коллекционеров в Даугавпилсе состоитсяв воскресенье, 29-го января, как всегда, во Дворце Культуры (Smilšu iela, 92).

Событие, которое привлекает не только коллекционеров, но и просто любителей марок, монет, старинных открыток, различных коллекционныхпредметов, безусловно, будет интересно и обычным жителям города.

Большие слеты в Латгалии проходят четыре раза в год и неизменно привлекают множество гостей из различных уголков Латвии и соседних стран.

Вход для посетителей - бесплатный.

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