Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
27 января
Именины:
Илдзе, Илзе, Изолде / Андрей, Илья, Иосиф, Нина
Гороскоп на день
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Сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Культура | 27 января 2017 | 12:06
Даугавпилсский театр предлагает скидки на февральские представления
Устали от зимнего холода и серости? Тогда приходите в театр за яркими эмоциями! В последний день января, Даугавпилсский театр своим зрителям предлагает воспользоваться возможностью и поучаствовать в акции – «Закупись выгодно»!
31 января с 11:00 до 18:30 в кассах театра и в интернете www.bilesuparadize.lv можно будет приобрести билеты на февральские представления по особо выгодным скидкам:
„Близость” (3 февраля) – скидка 30%;
„ТайнаМистераИкс” (9февраля) – скидка 20%;
„Отчаянныедомохозяйки” (10февраля) – скидка 30%;
„Казанова. Генриетта. Венеция.” (14февраля) – скидка 40%;
„Темныеаллеи” (17 февраля) – скидка 30%;
„Опасныйповорот” (18февраля) – скидка 20%;
„Полюбилдуракдурочку” (25февраля) – скидка 10%.
Чрезмерное посещение театра не вредит вашему здоровью - поддайся бешенству театра!
D-fakti.lv
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