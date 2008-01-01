Даугавпилсский театр предлагает скидки на февральские представления

Новости Культура | 27 января 2017 | 12:06

Пресс-фото Пресс-фото

Устали от зимнего холода и серости? Тогда приходите в театр за яркими эмоциями! В последний день января, Даугавпилсский театр своим зрителям предлагает воспользоваться возможностью и поучаствовать в акции – «Закупись выгодно»!

31 января с 11:00 до 18:30 в кассах театра и в интернете www.bilesuparadize.lv можно будет приобрести билеты на февральские представления по особо выгодным скидкам:

 „Близость” (3 февраля) – скидка 30%;

 „ТайнаМистераИкс” (9февраля) – скидка 20%;

 „Отчаянныедомохозяйки” (10февраля) – скидка 30%;

 „Казанова. Генриетта. Венеция.” (14февраля) – скидка 40%;

 „Темныеаллеи” (17 февраля) – скидка 30%;

 „Опасныйповорот” (18февраля) – скидка 20%;

 „Полюбилдуракдурочку” (25февраля) – скидка 10%.

Чрезмерное посещение театра не вредит вашему здоровью - поддайся бешенству театра!

D-fakti.lv