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Новости Общество | 27 января 2017 | 11:48

Объявлен приём заявок на участие в конкурсе аккордеонной музыки

Пресс-фото

До 1 сентября этого года проводится приём заявок на участие в X Международном конкурсе молодых аккордеонистов им. Валерия Ходукина «Даугавпилс 2017». Конкурс состоится 25 – 28 октября этого года в рамках XV Международного фестиваля аккордеонной музыки «Даугавпилс 2017».

Участвовать в конкурсе приглашаются представители двух возрастных категорий:

категория «А» - исполнителивоспитанники музыкальных школ в возрасте до 16 лет (включительно) и учащиеся средних музыкальных школ (I – II курс);

категория «В» - исполнителивоспитанники музыкальных школ в возрасте от 17 до 19 лет (включительно) и учащиеся средних музыкальных школ (III – IV курс).

Конкурс проводится в 2 этапа. В первом этапе участвуют все конкурсанты, а на второй этап, где конкурсную программу надо будет исполнять в сопровождении Даугавпилсского оркестра аккордеонистов, будут выдвинуты те участники конкурса, которые получили высшие оценки международного жюри.

XV Международный фестиваль аккордеонной музыки и X Международный конкурс молодых аккордеонистов им. Валерия Ходукина организован Даугавпилсской городской думой,

Управлением культуры Даугавпилсской думы, Центром латышской культуры и Даугавпилсским музыкальным училищем им. Станислава Брока.

Положение о фестивале и конкурсе размещено на домашней страничке Управления культуры Даугавпилсской думы www.kultura.daugavpils.lv

Daugavpils.lv

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