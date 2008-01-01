Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
27 января
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Илдзе, Илзе, Изолде / Андрей, Илья, Иосиф, Нина
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Сегодня вам, возможно придется столкнуться с проблемой выбора меж двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа "ни вашим, ни нашим", в данном случае может оказаться наилучшим решением.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 27 января 2017 | 11:48
Объявлен приём заявок на участие в конкурсе аккордеонной музыки
До 1 сентября этого года проводится приём заявок на участие в X Международном конкурсе молодых аккордеонистов им. Валерия Ходукина «Даугавпилс 2017». Конкурс состоится 25 – 28 октября этого года в рамках XV Международного фестиваля аккордеонной музыки «Даугавпилс 2017».
Участвовать в конкурсе приглашаются представители двух возрастных категорий:
категория «А» - исполнители – воспитанники музыкальных школ в возрасте до 16 лет (включительно) и учащиеся средних музыкальных школ (I – II курс);
категория «В» - исполнители – воспитанники музыкальных школ в возрасте от 17 до 19 лет (включительно) и учащиеся средних музыкальных школ (III – IV курс).
Конкурс проводится в 2 этапа. В первом этапе участвуют все конкурсанты, а на второй этап, где конкурсную программу надо будет исполнять в сопровождении Даугавпилсского оркестра аккордеонистов, будут выдвинуты те участники конкурса, которые получили высшие оценки международного жюри.
XV Международный фестиваль аккордеонной музыки и X Международный конкурс молодых аккордеонистов им. Валерия Ходукина организован Даугавпилсской городской думой,
Управлением культуры Даугавпилсской думы, Центром латышской культуры и Даугавпилсским музыкальным училищем им. Станислава Брока.
Положение о фестивале и конкурсе размещено на домашней страничке Управления культуры Даугавпилсской думы www.kultura.daugavpils.lv
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