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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

27 января

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Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.

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Новости Латвия | 27 января 2017 | 09:03

Пятница, 27 января: ожидается пасмурная погода с туманом

delfi.lv

В пятницу, 27 января, во многих местах в Видземе, Латгалии и Селии утихнет ветер и появится туман, существенно ограничивающий видимость, сообщает LETA.

Вечером появление тумана ожидается на большей территории, местами видимость упадет до 100-300 метров.

Днем ожидается пасмурная погода, местами - моросящий дождь. Максимальная температура воздуха составит +1..+5 градусов.

Delfi.lv

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