Пятница, 27 января: ожидается пасмурная погода с туманом

Скорпион

24 октября

- 22 ноября

Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.