Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
27 января
Именины:
Илдзе, Илзе, Изолде / Андрей, Илья, Иосиф, Нина
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Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 27 января 2017 | 09:03
Пятница, 27 января: ожидается пасмурная погода с туманом
В пятницу, 27 января, во многих местах в Видземе, Латгалии и Селии утихнет ветер и появится туман, существенно ограничивающий видимость, сообщает LETA.
Вечером появление тумана ожидается на большей территории, местами видимость упадет до 100-300 метров.
Днем ожидается пасмурная погода, местами - моросящий дождь. Максимальная температура воздуха составит +1..+5 градусов.
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