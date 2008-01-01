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Новости Общество | 26 января 2017 | 20:26

Латгалию презентовали на международной выставке в Финляндии

visitlatgale.lv

С 19 по 22 января Латгалия и Ливаны были презентованы на выставке “Matka Nordic Travel Fair 2017” в Хелсинках.

“Matka” (перевод «Путешествие») это самая большая выставка международного туризма в Северной Европе, в которой участвовали более чем 1000 представителей из 80 стран, в том числе и Латвия. Представительство Латвии с национальным стендом и туристическим призывом «Latvia. Best Enjoyed Slowly» (перевод «Узнай Латвию не спеша») организовала и обеспечила агентура инвестиции и развития Латвии с Латгальской туристической ассоциацией «Эзерземе».

Посетители выставки были ознакомлены с туристическими возможностями Латгалии и Ливан, которые приглашают насладиться природой, активным отдыхом, историческим наследием, традициями должностей. Чтобы переговорить актуальность туризма и возможности сотрудничества с привлечением скандинавских туристов. В Финляндии все представители Латвии встретились с Латвийским послом – Уги Бамби, который был ознакомлен с объектами осмотра в Ливанском крае и подарили ему птичку, которая сделана в мастерской по надуванию стекла.

Оглядываясь на проделанную работу и пережитое на выставке, можно сделать вывод, что интерес о Латвии высок, и возможно это потому, что регион Балтийских стран, выдвинут как один из самых благожелательных регионах Европы. Появляется интерес и к маленьким городам Латвии, в том числе и Латгальский регион, Ливанский край, которые развиваются и предлагают посетителям большой спектр услуг.

D-fakti.lv

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