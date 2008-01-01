В Резекне пожилые люди смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

Новости Общество | 26 января 2017 | 17:53

Пресс-фото Пресс-фото

В Резекне решили предоставить жителям предпенсионного и пенсионного возраста льготы на проезд в общественном транспорте: с мая до октября этого года резекненцы старше 60 лет смогут ездить бесплатно, сообщает Latvijas Radio.

В этом году, ознаменованном муниципальными выборами, депутаты самоуправлений предоставили жителям множество льгот. В Резекне с начала года жителям частных домов зимой самим не нужно чистить тротуары. С весны резекненцы старше 60 лет смогут не платить за проезд в общественном транспорте.

Александр Батрашевичс, председатель правления местной городской думы, рассказал, что бесплатно ездить в общественном транспорте пожилые люди смогут с 1 мая до 1 октября, однако для этого необходимо быть задекларированным в Резекне.

«Есть еще одно условие — поскольку мы активно вводим новый документ — карту горожанина, чтобы использовать эти и другие льготы, — необходимо будет забрать эту карту, которая пенсионерам положена бесплатно», — добавил он.

В данный момент в Резекне у пенсионеров уже есть льготы на общественный транспорт. Те, кто старше 75 лет, могут в городских автобусах ездить бесплатно, летом же всем пенсионерам положена скидка на проезд — 50%.

LSM