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Новости Латвия | 26 января 2017 | 15:23

В Краславе прошел День бабушек и дедушек

kraslavasvestis.lv

Dzienj babci i dziadka - День бабушек и дедушек в Польше уже в течение полувека традиционный и очень любимый праздник. Так принято, что 21 января День Бабушек, а 22 января День Дедушек. Поляки, живущие за границей Польши, чаще этот праздник отмечают в один день. Празднуют ярко, широко, особенно в школах и дошкольных учреждениях.

Бабушек и дедушек с каждым днём становится всё больше, поскольку прогресс в медицине позволяет людям жить дольше. Бабушки и дедушки для своих внуков часто пытаются компенсировать свои ошибки, что допустили в воспитании своих детей по причине постоянного отсутствия времени, средств, терпения... Учитывая сегодняшние возможности интегрирования молодых людей нашего государства в Европе, зачастую заботы о детях ложатся на плечи бабушек и дедушек, что позволяет молодым родителям успешно объединить трудовые обязанности с семейными.

В Краславской Польской школе им графов Платеров чествование бабушек и дедушек 20 января превратилось в красочный и торжественный праздник. Дети под руководством преподавателя польской школы пани Йоанны Шостак, которая прибыла для укрепления воспитательной работы среди детей и работает в школе как волонтёр, подготовили красивый концерт, наградили бабушек и дедушек собственноручно приготовленными подарками и поздравлениями.

На праздник были приглашены участники Краславского Польского общества «Струмиень». В заключение встречи все вместе собрались за чашкой чая. Директор школы Чеслава Козловская рассказала о школе и показала замечательные возможности, которыми располагают учащиеся Краславской польской школы. Бабушки выразили желание собираться чаще, учить польский язык и активнее включиться в жизнь польского общества.

kraslavasvestis.lv

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