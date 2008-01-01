Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
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Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 26 января 2017 | 14:57
В Латгале и Курземе не хватает семейных врачей
В 45 волостях Латгале и Курземе нет семейного врача, причем в 30 из них нет даже фельдшерского пункта, пишет Latvijas avīze.
Госконтроль закончил крупномасштабную ревизию амбулаторной системы здравоохранения и заключил, что в существующей ситуации в этой сфере проблемы не решит даже десятикратное увеличение финансирования.
Госсекретарь Минздрава Карлис Кетнерс указывает, что Минздрав в рамках реформы здравоохранения будет работать над улучшением критериев качества работы семейных врачей и обеспечением финансирования врачебных практик в соответствии с их выполнением.
На вопрос, как будет решена проблема нехватки семейных врачей в волостях, он ответил, что самоуправление тоже ответственно за обеспечение доступности здравоохранения своим жителям и не должно только ждать, когда в Риге волостям подыщут семейных врачей.
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