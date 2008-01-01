В Лудзе горел лес

Новости Происшествия | 26 января 2017 | 13:28

Пресс-фото Пресс-фото

За прошедшие сутки в период с 25 января 6:30 до 26 января 6:30, Государственная пожарно – спасательная служба получила 25 вызовов – 10 связанных с тушением пожаров и 12 со спасательными работами, но 2 из них были ложными, сообщает Государственная пожарно – спасательная служба.

Самый большой по площади пожар на этот раз случился 25 января в Лудзенском крае (Пилдаская волость), где в лесу горела куча веток площадью 100 кв. метров. Вызов на место происшествия был получен в 10:46 и в 14:28 возгорание ликвидировали.

D-fakti.lv