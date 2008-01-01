Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
Гороскоп на день
Весы
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Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе. Однако, вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Происшествия | 26 января 2017 | 13:28
В Лудзе горел лес
За прошедшие сутки в период с 25 января 6:30 до 26 января 6:30, Государственная пожарно – спасательная служба получила 25 вызовов – 10 связанных с тушением пожаров и 12 со спасательными работами, но 2 из них были ложными, сообщает Государственная пожарно – спасательная служба.
Самый большой по площади пожар на этот раз случился 25 января в Лудзенском крае (Пилдаская волость), где в лесу горела куча веток площадью 100 кв. метров. Вызов на место происшествия был получен в 10:46 и в 14:28 возгорание ликвидировали.
D-fakti.lv
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