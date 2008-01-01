В Даугавпилсе заасфальтируют 13 участков улиц

Новости Общество | 26 января 2017 | 13:06

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Объявлен открытый конкурс на перестройку дорог на улицах Даугавпилса. Предусмотрено положить асфальт на 13 улицах с грунтовым покрытием.

Асфальтирование грунтовых дорог будет происходить в Средней погулянке, Ругелях, Нидеркунах и на Гриве.

Заявки претендентам нужно подать в Даугавпилсскую думу до 2 марта 10:00.

D-fakti.lv