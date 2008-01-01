Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 января 2017 | 13:06
В Даугавпилсе заасфальтируют 13 участков улиц
Объявлен открытый конкурс на перестройку дорог на улицах Даугавпилса. Предусмотрено положить асфальт на 13 улицах с грунтовым покрытием.
Асфальтирование грунтовых дорог будет происходить в Средней погулянке, Ругелях, Нидеркунах и на Гриве.
Заявки претендентам нужно подать в Даугавпилсскую думу до 2 марта 10:00.
D-fakti.lv
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