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Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.

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Новости Общество | 26 января 2017 | 13:06

В Даугавпилсе заасфальтируют 13 участков улиц

daugavpils.lv

Объявлен открытый конкурс на перестройку дорог на улицах Даугавпилса. Предусмотрено положить асфальт на 13 улицах с грунтовым покрытием.

Асфальтирование грунтовых дорог будет происходить в Средней погулянке, Ругелях, Нидеркунах и на Гриве.

Заявки претендентам нужно подать в Даугавпилсскую думу до 2 марта 10:00.

D-fakti.lv

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