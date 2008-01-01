В музыкальной школе прошел конкурс «Даугавпилсский концертмейстер 2017»

Новости Культура | 26 января 2017 | 12:53

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С начала 2017 года в Даугавпилсской музыкальной школе прошли несколько значимых событий, а именно конкурс молодых исполнителей, Международный фестиваль хоровой музыки «Серебряный звон» и II международный конкурс молодых концертмейстеров «DAUGAVPILS KONCERTMEISTARS 2017».

Конкурс проходит в Даугавпилсе уже второй раз и надеемся, что он станет традицией, подобно конкурсам “NOVA MUSICA” и “VIVA LA MUSICA”. В конкурсе принимали участие 16 учеников в трех возрастных группах. Участники представляли три учебных заведения с Белоруссии и четыре с Латвии.

В составе профессионального жюри были: профессор Херта Хартане, лектор Швиесе Чеплиаускайте, профессор Юрий Гилдюк и директор Даугавпилсской средней школы Айварс Брокс .

В группе А первое место заняла Влада Шарко (Даугавпилсская музыкальная средняя школа им. Станислава Брока), второе место присвоено Lidziya Naryzhnava (Минская 6-ая детская музыкальная школа) и на третьем месте расположилась Криста Кристиана Ринча (Даугавпилсская музыкальная средняя школа им. Станислава Брока).

В группе Б первое место заняла Любовь Хлазава (Государственная гимназия-колледж Государственной музыкальной академии Белоруссии). Второе место присвоено Анастасии Евстигнеевой (Даугавпилсская музыкальная средняя школа им. Станислава Брока). На третьем месте расположилась Ласма Моника Мелдере (Рижская музыкальная средняя школа им. Язепа Медина).

В группе C первое место разделили Виктория Мартинюка из музыкальной средней школы Эмила Дарзиня и Ян Супаненка из Государственной гимназии-колледжа Государственной музыкальной академии Белоруссии. Второе место занял Артур Журбин из музыкальной средней школы Эмила Дарзиня. Третье место отдали Мариаме Истратии из Даугавпилсской музыкальной школы им. Станислава Брока.

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