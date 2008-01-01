Прошел чемпионат Даугавпилса по хоккею

Новости Спорт | 26 января 2017 | 12:41

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В чемпионате Даугавпилса по хоккею в минувшие выходные, 21-22 января, было сыграно два матча. Катались только ветераны. Лидер первенства «Латгалес алус» встречался с крепким середняком СКП-45.

Как «полицейские» не старались, но «пивовары» набрали очередные очки – 3:0. Счет на третьей минуте открыл Александр Кундиков, команда играла в меньшинстве. К восьмой минуте Александр удвоил результат. На исходе второго периода Олег Довгий забрасывает третью шайбу.

В заключительном периоде СКП-45 не реализовал буллит.

«Ледус лачи», дышащие в спину «пивоварам» играли с аутсайдером чемпионата – «Васакнос». Несмотря на преимущество, которое «медведи» демонстрировали с первых минут, ворота Евгении Соколовой им удалось распечатать только на исходе первого периода. Отметился Чеслав Кукьян. В оставшиеся полчаса «ледовые мишки» владея тотальным преимуществом, в итоге вкатили еще три шайбы, установив окончательный результат – 4:0.

Список бомбардиров возглавляет Игорь Мартюшов («Ледус лачи») – 22 (11+11), по 18 очков в активе М. Майнулиса («Вецие буки») – 11+7 и А. Кундикова («Латгалес алус») – 9+9.

Снайперский зачет делят И. Мартюшов и М. Майнулис, забившие за чемпионат по 11 голов. С. Обожин («Ледус лачи») лучше остальных раздает голевые передачи – 13. Самыми результативными защитниками на данный момент являются А. Румянцев («Латгалес алус») – 7 (2+5) и Д. Вуцанс («Ледус лачи») – 7 (2+5).

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