Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
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Новости Культура | 26 января 2017 | 11:59
Выставка творческих работ учащихся «Путешествие» ждет гостей
1 февраля в 16.00 в секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки творческих работ учащихся Даугавпилсской средней школы №9 «Путешествие».
В целях развития творческих способностей детей и молодежи и способствования глубокого понимания искусства, культуры и традиций других народов, по всей Латвии проходит национальный тур 45-й международной художественной выставки – конкурса "Лидице 2017". В этом году тема конкурса – «Путешествие», так как организация UNESCO объявила 2017 год годом устойчивого развития туризма. Творческие работы учеников 1-9 классов Даугавпилсской средней школы № 9, созданные под руководством преподавателя визуального искусства Анны Мекши, также были представлены для участия в конкурсе. В феврале работы конкурсантов можно увидеть в Латгальской центральной библиотеке.
На выставке «Путешествие» представлены работы учеников, рассказывающие об их впечатлениях от школьных экскурсий, походов с друзьями и семейного отдыха. Присутствуют изображения путешествий по воде, земле, и по воздуху, а также путешествий в мир грез и сновидений. Работы выполнены в различных техниках: акварель, цветные карандаши, ручка, пастель, две работы выполнены в технике «граттаж», когда рисунок наносится методом выцарапывания.
Выставка «Путешествие» доступна в зале периодики библиотеки с 1 по 28 февраля в рабочие дни с 11.00 до 20.00 и по субботам с 10.00 до 17.00.
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