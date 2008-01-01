Каратэ клуб Sochin занял 14-ое место на чемпионате Балтии

Новости Спорт | 26 января 2017 | 11:21

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21 января в Литовском городе Шяуляй прошел ежегодный международный чемпионат XVII Baltic States Karate Championship. В чемпионате Балтии приняли участие 500 участников из 7 стран – Литва, Латвия, Эстония, Россия, Польша, Белоруссия и Грузия. Представителями Даугавпилса на соревнованиях были спортсмены карате клуба Sochin.

Уровень подготовки спортсменов, которые приняли участие на чемпионате Балтии, был очень высок, но это не помешало нашим каратистам вернуться домой с медалями.

В соревнованиях Кумите в весовой категории 61 кг юниор Денис Куранов занял 3 место. Кадетка Алиса Иванько сдалась Эстонской спортсменке и заняла 2 место в финале. Хороший результат показал юниор Сергей Паулиньш (зеленый пояс), который в бою с обладателем черного пояса занял 3 место. Кадету Арманду Гросбергу удалось завоевать 5 место из 12 участников.

В командном бою «Стена против стены» спортсмены клуба Sochin получили заслуженное 2 место. В общем зачете из 26 клубов, из 7 стран Даугавпилсский клуб занял 14 место.

Каратисты клуба Sochin готовятся к предстоящему чемпионату Латвии по каратэ, который пройдет в Даугавпилсе 11 февраля, а так же 27-ого турнир Tallinn Bulldogs.

D-fakti.lv