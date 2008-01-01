Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
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Сегодня вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты нынче лучше не браться.
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Новости Культура | 26 января 2017 | 10:24
Даугавпилсский музей приглашает отметить День семьи
Продолжая хорошую традицию, 29 января в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул. Ригас 8), каждый желающий приглашен на ДЕНЬ СЕМЬИ.
29 января в 13:00 музей приглашает семьи с детьми участвовать в творческих мастерских, которые посвящаются символу 2017 года, которым является петух. Будем изготавливать оригинальные вещи в винтажном стиле. Сделанные работы каждый сможет забрать с собой. Просьба с собой взять кисточку для оклеивания. Мастерские проводит руководитель творческого отдела Даугавпилсского музея Лариса Каиминя.
Время творческих мастерских с 13.00 до 14.00. Количество мест ограничено!
Стоимость посещения музея для всей семьи, независимо от количества людей 1.42 eur. В стоимость входит так же посещение исторической экспозиции музея.
Добро пожаловать!
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