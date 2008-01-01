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Новости Культура | 26 января 2017 | 10:24

Даугавпилсский музей приглашает отметить День семьи

Пресс-фото

Продолжая хорошую традицию, 29 января в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул. Ригас 8), каждый желающий приглашен на ДЕНЬ СЕМЬИ.

29 января в 13:00 музей приглашает семьи с детьми участвовать в творческих мастерских, которые посвящаются символу 2017 года, которым является петух. Будем изготавливать оригинальные вещи в винтажном стиле. Сделанные работы каждый сможет забрать с собой. Просьба с собой взять кисточку для оклеивания. Мастерские проводит руководитель творческого отдела Даугавпилсского музея Лариса Каиминя.

Время творческих мастерских с 13.00 до 14.00. Количество мест ограничено!

Стоимость посещения музея для всей семьи, независимо от количества людей 1.42 eur. В стоимость входит так же посещение исторической экспозиции музея.

Добро пожаловать!

visitdaugavpils.lv

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