Даугавпилсский музей приглашает отметить День семьи

Новости Культура | 26 января 2017 | 10:24

Пресс-фото Пресс-фото

Продолжая хорошую традицию, 29 января в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул. Ригас 8), каждый желающий приглашен на ДЕНЬ СЕМЬИ.

29 января в 13:00 музей приглашает семьи с детьми участвовать в творческих мастерских, которые посвящаются символу 2017 года, которым является петух. Будем изготавливать оригинальные вещи в винтажном стиле. Сделанные работы каждый сможет забрать с собой. Просьба с собой взять кисточку для оклеивания. Мастерские проводит руководитель творческого отдела Даугавпилсского музея Лариса Каиминя.



Время творческих мастерских с 13.00 до 14.00. Количество мест ограничено!



Стоимость посещения музея для всей семьи, независимо от количества людей 1.42 eur. В стоимость входит так же посещение исторической экспозиции музея.



Добро пожаловать!

visitdaugavpils.lv