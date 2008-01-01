Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
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Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 января 2017 | 09:55
Школы приглашают на вечера встреч выпускников
В субботу, 4 февраля во многих школах города пройдут встречи выпускников, сообщает Даугавпилсское управление образования.
4 февраля школы ждут выпускников на вечер встречи:
Государственная гимназия в 16.00-23.00, место встречи гимназия, школа Виенибас
Русский лицей в 16.00, в актовом зале
3. средняя школа в 14.00-17.00, в актовом зале
Центральная средняя школа в 16.00, в актовом зале
9. средняя школа в 14.00, в актовом зале
10. средняя школа в 16.00, место встречи Даугавпилсская 10. Средняя школа
12. средняя школа в 18.00, в белом зале школы
13. средняя школа в 15.00-18.00, в актовом зале, кабинетах
15. средняя школа в 16.00, в актовом зале
16. средняя школа в 16.00, место встречи 16-ая школа
17. средняя школа(дневное и вечернее отделение) в 14.00, место встречи 17-ая школа
11 февраля в 16:00 Даугавпилсская 6. Средняя школа им. Я.Райниса ждет выпускников в актовом зале школы.
Вечер встречи выпускников для средней школы дизайна и искусства «Саулес» пройдет 31 марта в 17:00 в Даугавпилсском краевом культурном центре по адресу Добелес 30.
D-fakti.lv
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