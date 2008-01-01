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Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.

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Новости Общество | 26 января 2017 | 09:55

Школы приглашают на вечера встреч выпускников

D-fakti.lv

В субботу, 4 февраля во многих школах города пройдут встречи выпускников, сообщает Даугавпилсское управление образования.

4 февраля школы ждут выпускников на вечер встречи:

Государственная гимназия в 16.00-23.00, место встречи гимназия, школа Виенибас
Русский лицей в 16.00, в актовом зале
3. средняя школа в 14.00-17.00, в актовом зале
Центральная средняя школа в 16.00, в актовом зале
9. средняя школа в 14.00, в актовом зале
10. средняя школа в 16.00, место встречи Даугавпилсская 10. Средняя школа
12. средняя школа в 18.00, в белом зале школы
13. средняя школа в 15.00-18.00, в актовом зале, кабинетах
15. средняя школа в 16.00, в актовом зале
16. средняя школа в 16.00, место встречи 16-ая школа
17. средняя школа(дневное и вечернее отделение) в 14.00, место встречи 17-ая школа

11 февраля в 16:00 Даугавпилсская 6. Средняя школа им. Я.Райниса ждет выпускников в актовом зале школы.

Вечер встречи выпускников для средней школы дизайна и искусства «Саулес» пройдет 31 марта в 17:00 в Даугавпилсском краевом культурном центре по адресу Добелес 30.

D-fakti.lv

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