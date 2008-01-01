Школы приглашают на вечера встреч выпускников

Новости Общество | 26 января 2017 | 09:55

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В субботу, 4 февраля во многих школах города пройдут встречи выпускников, сообщает Даугавпилсское управление образования.

4 февраля школы ждут выпускников на вечер встречи:

Государственная гимназия в 16.00-23.00, место встречи гимназия, школа Виенибас

Русский лицей в 16.00, в актовом зале

3. средняя школа в 14.00-17.00, в актовом зале

Центральная средняя школа в 16.00, в актовом зале

9. средняя школа в 14.00, в актовом зале

10. средняя школа в 16.00, место встречи Даугавпилсская 10. Средняя школа

12. средняя школа в 18.00, в белом зале школы

13. средняя школа в 15.00-18.00, в актовом зале, кабинетах

15. средняя школа в 16.00, в актовом зале

16. средняя школа в 16.00, место встречи 16-ая школа

17. средняя школа(дневное и вечернее отделение) в 14.00, место встречи 17-ая школа

11 февраля в 16:00 Даугавпилсская 6. Средняя школа им. Я.Райниса ждет выпускников в актовом зале школы.

Вечер встречи выпускников для средней школы дизайна и искусства «Саулес» пройдет 31 марта в 17:00 в Даугавпилсском краевом культурном центре по адресу Добелес 30.

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