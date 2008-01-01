Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
Гороскоп на день
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Сегодня победа должна оказаться в ваших руках, она не может достаться никому другому. Однако, будьте готовы вовремя остановиться, вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 января 2017 | 09:01
Четверг, 26 января: ожидаются осадки
Утром, начиная с запада страны, дожди и мокрый снег охватят всю территорию Латвии. Осадки закончатся к вечеру.
Температура в этот день составит от +1 до -7 градусов.
Ветер западный, юго-западный, умеренный. Скорость его составит от 4 до 8 м/с.
Теперь подробнее о погоде в Риге
В столице ко второй половине дня термометр будет показывать +1... -1 градус. Ветер слабый — порывы его будут достигать лишь 4 м/с. Ближе к полудню в Риге пойдет дождь и мокрый снег.
Медицинский тип погоды: второй благоприятный.
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