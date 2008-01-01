Четверг, 26 января: ожидаются осадки

Новости Латвия | 26 января 2017 | 09:01

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Утром, начиная с запада страны, дожди и мокрый снег охватят всю территорию Латвии. Осадки закончатся к вечеру.

Температура в этот день составит от +1 до -7 градусов.

Ветер западный, юго-западный, умеренный. Скорость его составит от 4 до 8 м/с.

Теперь подробнее о погоде в Риге

В столице ко второй половине дня термометр будет показывать +1... -1 градус. Ветер слабый — порывы его будут достигать лишь 4 м/с. Ближе к полудню в Риге пойдет дождь и мокрый снег.

Медицинский тип погоды: второй благоприятный.

LSM