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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

26 января

День международного признания ЛР (де-юре)

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Сегодня вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Вывод: за колющие, режущие, а главное - за тяжелые предметы лучше не браться.

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Новости Спорт | 25 января 2017 | 20:16

Анастасия Жеребкова победила в "King of the year 2017"

7sport.lv

«King of the Year 2017» - танцевальное мероприятия, которое выявляет лучшего танцора в стиле хип-хоп в Даугавпилсе и Резекне. Студия «Стоптайм» регулярно проводит вначале года такие мероприятия, на которых, несмотря на дружественную атмосферу, танцорам необходимо выкладываться на 100% и с каждым выходом показывать более высокий уровень.

Формула танцевальных батлов проставыход один на один, а жюри решает, кто идет дальше. В первом раунде участники имели по одному выходу, который определял, кто зачехляет кеды, а кому набираться сил к следующему противостоянию. В том случае, если у судей возникали сомнения по той или иной кандидатуре объявлялся дополнительный выходшанс удивить жюри и получить билет в следующий раунд.

В финальном поединке сошлись Анастасия Жеребкова (Даугавпилс) и Рейнис Сандорс (Резекне). В итоге решение судей было в пользу Насти.

7sport.lv

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