Анастасия Жеребкова победила в "King of the year 2017"

Новости Спорт | 25 января 2017 | 20:16

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«King of the Year 2017» - танцевальное мероприятия, которое выявляет лучшего танцора в стиле хип-хоп в Даугавпилсе и Резекне. Студия «Стоптайм» регулярно проводит вначале года такие мероприятия, на которых, несмотря на дружественную атмосферу, танцорам необходимо выкладываться на 100% и с каждым выходом показывать более высокий уровень.

Формула танцевальных батлов проста – выход один на один, а жюри решает, кто идет дальше. В первом раунде участники имели по одному выходу, который определял, кто зачехляет кеды, а кому набираться сил к следующему противостоянию. В том случае, если у судей возникали сомнения по той или иной кандидатуре объявлялся дополнительный выход – шанс удивить жюри и получить билет в следующий раунд.

В финальном поединке сошлись Анастасия Жеребкова (Даугавпилс) и Рейнис Сандорс (Резекне). В итоге решение судей было в пользу Насти.

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