Арт – центр им. Ротко предлагает посетить выставку Иеви Наглиняс

Новости Культура | 25 января 2017 | 20:10

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С 10 февраля по 9 апреля Даугавпилсский арт – центр им. Марка Ротко предлагает посетить выставку работ Иеви Наглиняс «Отброшенные».

Отказавшись, или, как говорят, отбросив лишнее, мы получаем что-то более ценное и осознаём, что можем идти дальше в лучшем качестве. С другой стороны, «отброшенные» — это люди, от которых мы сознательно или бессознательно отворачиваемся, выкидываем из общества или считаем их ни к чему непригодными.

Получаем ли мы от этого что-то?

«Отброшенные» объединяют две, на первый взгляд разные идеи. С одной стороны они призывают не привязываться к вещам, не становиться их рабами, а напротив, реализовывать свою свободу. С другой стороны, это призыв внимательней присмотреться к людям, которые нас окружают, может, не стоит слишком быстро списывать их со счетов.

Результат обеих ситуаций – свободное пространство для новых открытий и нового опыта. Я считаю, что важной предпосылкой человеческого развития является способность отказаться, так же как способность принять (или открыть) ценность человека или вещи.

В своём творчестве, под влиянием абстрактного экспрессионизма, минимализма и супрематизма, я обращаюсь к абстрактному искусству. Работаю с графикой и живописью, используя, в основном, смешанные техники.

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