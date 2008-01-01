Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
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Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 25 января 2017 | 20:10
Арт – центр им. Ротко предлагает посетить выставку Иеви Наглиняс
С 10 февраля по 9 апреля Даугавпилсский арт – центр им. Марка Ротко предлагает посетить выставку работ Иеви Наглиняс «Отброшенные».
Отказавшись, или, как говорят, отбросив лишнее, мы получаем что-то более ценное и осознаём, что можем идти дальше в лучшем качестве. С другой стороны, «отброшенные» — это люди, от которых мы сознательно или бессознательно отворачиваемся, выкидываем из общества или считаем их ни к чему непригодными.
Получаем ли мы от этого что-то?
«Отброшенные» объединяют две, на первый взгляд разные идеи. С одной стороны они призывают не привязываться к вещам, не становиться их рабами, а напротив, реализовывать свою свободу. С другой стороны, это призыв внимательней присмотреться к людям, которые нас окружают, может, не стоит слишком быстро списывать их со счетов.
Результат обеих ситуаций – свободное пространство для новых открытий и нового опыта. Я считаю, что важной предпосылкой человеческого развития является способность отказаться, так же как способность принять (или открыть) ценность человека или вещи.
В своём творчестве, под влиянием абстрактного экспрессионизма, минимализма и супрематизма, я обращаюсь к абстрактному искусству. Работаю с графикой и живописью, используя, в основном, смешанные техники.
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