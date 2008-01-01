Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
Гороскоп на день
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Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе. Однако, вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Происшествия | 25 января 2017 | 19:55
В Резекне сбили пешехода
Вчера, 24 января в 19:00 на Атбривошанас аллее в Резекне был сбит пешеход – молодой человек 1995 года рождения. Пешехода сбил автомобиль VW Polo, которым управлял мужчина 1997 года рождения.
Как сообщают представители государственной полиции, пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавший с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.
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