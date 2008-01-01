В Резекне сбили пешехода

Новости Происшествия | 25 января 2017 | 19:55

Пресс-фото Пресс-фото

Вчера, 24 января в 19:00 на Атбривошанас аллее в Резекне был сбит пешеход – молодой человек 1995 года рождения. Пешехода сбил автомобиль VW Polo, которым управлял мужчина 1997 года рождения.

Как сообщают представители государственной полиции, пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавший с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

Rezekneszinas.lv