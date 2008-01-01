Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
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Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 января 2017 | 20:03
В Даугавпилсе прошло информативное мероприятие для учеников
23 и 24 января в Даугавпилсе гостили лейтенант 173 авиационной бригады армии США Иван Иващенко и Батальон студентов Латвийской погранслужбы и представитель посольства США Нил Студент.
Лекция Нила Студента и Ивана Иващенко “Brothers in Arms” ознакомила с личными жизненными путями обеих военнослужащий и их связью с военной службой, NATO и обязанностях Латвии, и привилегиях в альянсе NATO. Во время презентации молодёжь активно участвовали в дискуссиях, которые проходили на английском языке. До визита в Даугавпилс, похожие мероприятия проходили в Наутренах, Цибле, Зилупе, Карсаве, Дагде, Краславе, Вилянах и в Лудзе, где обеих военнослужащих встречали с большим интересом и гостеприимством.
D-fakti.lv
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