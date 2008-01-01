В Даугавпилсе прошло информативное мероприятие для учеников

Стрелец

23 ноября

- 21 декабря

Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.