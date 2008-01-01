Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Сегодняшний день подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать. Придется потерпеть.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 25 января 2017 | 14:47
Полиция ищет без вести пропавшего юношу
Резекненская полиция ищет без вести пропавшего Яниса Круклиса (год рождения — 2001), место нахождение которого неизвестно с 29 ноября 2016 года.
29 ноября юноша покинул своё места жительства в Даугавпилсе, но так и не явился в Тискадскую школу-интернат, которая находится в посёлке Вецружина в Силмалской волости Резекненского края.
Приметы Яниса: рост примерно 180 см, среднего телосложения, светлые короткие волосы. Возможное место нахождения – Даугавпилс.
Если у вас есть какая либо информация о Янисе и его месте нахождения, просьба звонить телефону 64603500, 64603578, 110 или лично обращаться в ближайший полицейский участок.
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