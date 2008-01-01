Полиция ищет без вести пропавшего юношу

Новости Происшествия | 25 января 2017 | 14:47

Rezekneszinas.lv Rezekneszinas.lv

Резекненская полиция ищет без вести пропавшего Яниса Круклиса (год рождения — 2001), место нахождение которого неизвестно с 29 ноября 2016 года.

29 ноября юноша покинул своё места жительства в Даугавпилсе, но так и не явился в Тискадскую школу-интернат, которая находится в посёлке Вецружина в Силмалской волости Резекненского края.



Приметы Яниса: рост примерно 180 см, среднего телосложения, светлые короткие волосы. Возможное место нахождения – Даугавпилс.

Если у вас есть какая либо информация о Янисе и его месте нахождения, просьба звонить телефону 64603500, 64603578, 110 или лично обращаться в ближайший полицейский участок.

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