В Краславе начаты работы по замене кровли дома садовника

Новости Латвия | 25 января 2017 | 14:23

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В прошлом году по заказу Краславской краевой думы был разработан технический проект консервации и проведено дополнительное архитектоническое исследование для бывшего дома садовника – здания, находящегося на территории замкового комплекса. Архитектор проекта и руководитель строительного проекта – Лиесма Маркова.

В результате конкурса договор о выполнении работ по консервации здания заключен с предприятием «Borg» на сумму 73788,07 евро.

В строительный проект входит консервация здания в его нынешнем состоянии, предусматривая постройку новых конструкций, а также укрепление имеющихся конструкций в целях предотвращения возможного обрушения.

Новые конструкции кровли и балки перекрытия предусмотрено оборудовать по принципу построения нынешних конструкций, а в помещении в южной части здания стропила предусмотрено установить на специальные подставки, без стяжек.

Процесс консервации включает в себя подготовительные работы, работы по демонтажу и замене деревянных конструкций, работы по консервации конструкций стен, отдельные специфические действия и заключительные работы, включая уборку и приведение в порядок территории.

В настоящее время уже начаты работы по замене кровли.

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