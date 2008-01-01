Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Этот день должен быть удачным. Он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодняшний день вы сможете подчистить почти все хвосты.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 25 января 2017 | 14:23
В Краславе начаты работы по замене кровли дома садовника
В прошлом году по заказу Краславской краевой думы был разработан технический проект консервации и проведено дополнительное архитектоническое исследование для бывшего дома садовника – здания, находящегося на территории замкового комплекса. Архитектор проекта и руководитель строительного проекта – Лиесма Маркова.
В результате конкурса договор о выполнении работ по консервации здания заключен с предприятием «Borg» на сумму 73788,07 евро.
В строительный проект входит консервация здания в его нынешнем состоянии, предусматривая постройку новых конструкций, а также укрепление имеющихся конструкций в целях предотвращения возможного обрушения.
Новые конструкции кровли и балки перекрытия предусмотрено оборудовать по принципу построения нынешних конструкций, а в помещении в южной части здания стропила предусмотрено установить на специальные подставки, без стяжек.
Процесс консервации включает в себя подготовительные работы, работы по демонтажу и замене деревянных конструкций, работы по консервации конструкций стен, отдельные специфические действия и заключительные работы, включая уборку и приведение в порядок территории.
В настоящее время уже начаты работы по замене кровли.
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