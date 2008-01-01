Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
Именины:
Агнета, Агнис, Ансис / Афанасий, Максим
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Сегодня вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты нынче лучше не браться.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 25 января 2017 | 13:39
В десятый раз выберут лучшего библиотекаря
Сообщество поддержки Латвийской национальной библиотеки приглашает всех читателей выдвинуть библиотекарей на конкурс ,,Волостной библиотекарь – носитель света’’. До 10 марта сообщество будет принимать письма и рассказы о волостных библиотекарях, которые самоотверженные, творческие, активные, полные энтузиазма в своей работе и неизменны своей волости.
Конкурс будет проводиться уже 10-ый раз. Каждый год награждаются 4 библиотекаря – по одному из каждого региона: Курземе, Латгале, Видземе и Земгале.
,,Волостной библиотекарь – носитель света’’ – это особый конкурс для работников маленьких замков света, чтобы оценить их успехи работы в своей волости и привлечь внимание всей Латвии на позитивные и вдохновляющие события в регионах.
Заявки и фотографии нужно отсылать на: gaisma@gaisma.lv или Сообществу поддержки Латвийской Национальной библиотеки по адресу Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.
Больше информации:
Sanita Kitajeva
29355624
gaisma@gaisma.lv
www.gaisma.lv
D-fakti.lv
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