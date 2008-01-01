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Новости Латвия | 25 января 2017 | 13:39

В десятый раз выберут лучшего библиотекаря

daugavpilsnovads.lv

Сообщество поддержки Латвийской национальной библиотеки приглашает всех читателей выдвинуть библиотекарей на конкурс ,,Волостной библиотекарь – носитель света’’. До 10 марта сообщество будет принимать письма и рассказы о волостных библиотекарях, которые самоотверженные, творческие, активные, полные энтузиазма в своей работе и неизменны своей волости.

Конкурс будет проводиться уже 10-ый раз. Каждый год награждаются 4 библиотекаряпо одному из каждого региона: Курземе, Латгале, Видземе и Земгале.

,,Волостной библиотекарьноситель света’’ – это особый конкурс для работников маленьких замков света, чтобы оценить их успехи работы в своей волости и привлечь внимание всей Латвии на позитивные и вдохновляющие события в регионах.

Заявки и фотографии нужно отсылать на: gaisma@gaisma.lv или Сообществу поддержки Латвийской Национальной библиотеки по адресу Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.

Больше информации:
Sanita Kitajeva
29355624
gaisma@gaisma.lv
www.gaisma.lv 

D-fakti.lv

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