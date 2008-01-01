ZINOO Daugavpils получил подарок от пожарно-спасательной службы

Новости Общество | 25 января 2017 | 12:35

daugavpils.lv daugavpils.lv

В новом 2017 году круг друзей Центра Zinoo пополнился Латгальской региональной бригадой Государственной пожарно-спасательной службы. Спасатели подарили Центру полный комплект снаряжения.

Детский научно-развлекательный центр открылся в Даугавпилсе 1 июля 2015 года и стал настоящим подарком в год празднования 740-летия города. Он был создан при активном участии руководителей городского самоуправления и лично мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса. За короткое время ZINOO, где можно провести время всей семьёй, завоевал популярность у детей и взрослых.

Интерактивные экспозиции развивают любознательность, позволяют проверить законы природы, испробовать различные технологии. В реализации разнообразных программ Центр тесно сотрудничает практически со всеми городскими учреждениями образования и культуры, предприятиями самоуправления, коммерческими и государственными структурами. Среди его партнёров норвежский город Тронхейм, где есть свой детский научно-развлекательный центр похожий на ZINOO Daugavpils.

Во время недавнего визита в Даугавпилс президента Латвии Раймонда Вейониса его супруга Ивета Вейоне впервые побывала в ZINOO и познакомилась с экспозицией, наблюдая за опытами и экспериментами.

Госпожа Вейоне в числе первых посетителей осмотрела экипировку огнеборцев. Особенно её впечатлил тот факт, что на сборы - от получения вызова до выезда на место происшествия - им отводится только одна минута, а одеться надо за 25-30 секунд. Сапоги, комбинезон и куртка складываются таким образом, чтобы максимально сэкономить драгоценные мгновения и успеть спасти чью-то жизнь. Ремень и крепления должны выдержать вес до 350 кг. Каску Центру подарили красного цвета: такие носят только командиры отделения в чине офицера. Обычному человеку выдержать установленные для спасателей стандарты крайне сложно. Знакомство со снаряжением положит начало дальнейшему сотрудничеству.

Запланированные обучающие мероприятия ориентированы на детей и школьников, однако участвовать в них могут и взрослые. Нам всем необходимо знать и соблюдать меры безопасности.

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