Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем. Или в необозримом.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 25 января 2017 | 11:51
Цауня покинул ЦСКА
По обоюдному согласию сторон принято решение о расторжении трудового договора с латвийским полузащитником Александром Цауней и ЦСКА, сообщает официальный сайт армейского клуба.
Александр с 2011 года защищал цвета ЦСКА, успев за это время трижды выиграть премьер-лигу, дважды признавался лучшим футболистов Латвии.
В последнее время полузащитнику не везло его преследовали травмы. Последний раз в цветах армейцев даугавпилчанин выходил 9 апреля 2016 года.
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