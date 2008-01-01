Цауня покинул ЦСКА

Новости Спорт | 25 января 2017 | 11:51

diena.lv diena.lv

По обоюдному согласию сторон принято решение о расторжении трудового договора с латвийским полузащитником Александром Цауней и ЦСКА, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Александр с 2011 года защищал цвета ЦСКА, успев за это время трижды выиграть премьер-лигу, дважды признавался лучшим футболистов Латвии.

В последнее время полузащитнику не везло его преследовали травмы. Последний раз в цветах армейцев даугавпилчанин выходил 9 апреля 2016 года.

7sport.lv