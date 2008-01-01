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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

25 января

День святой мученицы Татьяны, День студентов

Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна

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Сегодняшний день будет похож на соревнования по бегу с препятствиями. Они будут мелкими, но их будет много.

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Новости Общество | 25 января 2017 | 11:05

В Даугавпилсе объявлен карантин по гриппу

Пресс-фото

Принимая во внимание сообщение Центра профилактики и контроля за заболеваниями, в Даугавпилсе вводятся карантинные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Руководителям образовательных учреждений вменено в обязанность сообщать об эпидемиологической обстановке и уровне заболеваемости учащихся и воспитанников.

Жителям советуют без особой необходимости не посещать закрытые помещения с большим количеством людей, принимать витаминные препараты, регулярно проветривать помещения и мыть руки. В случае заболевания оставаться дома и вызвать врача.

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