В Даугавпилсе объявлен карантин по гриппу

Новости Общество | 25 января 2017 | 11:05

Пресс-фото Пресс-фото

Принимая во внимание сообщение Центра профилактики и контроля за заболеваниями, в Даугавпилсе вводятся карантинные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Руководителям образовательных учреждений вменено в обязанность сообщать об эпидемиологической обстановке и уровне заболеваемости учащихся и воспитанников.

Жителям советуют без особой необходимости не посещать закрытые помещения с большим количеством людей, принимать витаминные препараты, регулярно проветривать помещения и мыть руки. В случае заболевания оставаться дома и вызвать врача.

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