“Daugavpils satiksme” предлагает новую услугу для лиц с ограниченными возможностями

Новости Общество | 25 января 2017 | 10:31

daugavpils.lv daugavpils.lv

AS “Daugavpils satiksme” информирует, что не все автобусы оборудованы согласно нормативным актам, чтобы лица с функциональными нарушениями, беременные, пассажиры с детьми и детскими колясками могли попасть в транспортное средство.

В связи с этим предприятие предлагает заказывать специально оборудованный транспорт за 72 часа до предполагаемой поездки. Заказ можно сделать по телефону 29712212.

daugavpils.lv