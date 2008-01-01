Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

25 января

День святой мученицы Татьяны, День студентов

Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Этот день должен быть удачным. Он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодняшний день вы сможете подчистить почти все хвосты.

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Источник: ignio.com

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Новости Общество | 25 января 2017 | 10:31

“Daugavpils satiksme” предлагает новую услугу для лиц с ограниченными возможностями

daugavpils.lv

AS “Daugavpils satiksme” информирует, что не все автобусы оборудованы согласно нормативным актам, чтобы лица с функциональными нарушениями, беременные, пассажиры с детьми и детскими колясками могли попасть в транспортное средство.

В связи с этим предприятие предлагает заказывать специально оборудованный транспорт за 72 часа до предполагаемой поездки. Заказ можно сделать по телефону 29712212.

daugavpils.lv

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