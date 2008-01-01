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Вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй делать не стоит. Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они - лишь игра вашего воображения. Даже если это так - зачем же их огорчать?

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Новости Происшествия | 25 января 2017 | 09:47

В Даугавпилсе из дома были эвакуированы люди

Пресс-фото

24 января на ул. Дзелзцелю в Даугавпилсе возник пожар, в котором пострадали двое мужчин. В результате возгорания из дома были эвакуированы 15 человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 19:10 пожарные спасатели спешили на вызов по адресу ул. Дзелзцелю, где горел жилой четырехэтажный дом. Прибыв на место, было констатировано, что в квартире на третьем этаже горит диван площадью 4 кв.м. В пожаре пострадали мужчины 51 и 61 лет, которые отравились продуктами горения и были переданы сотрудникам неотложной медицинской помощи. В свою очередь, пожарники эвакуировали из дома 15 человек. Пожар был ликвидирован в 19:54.

D-fakti.lv

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