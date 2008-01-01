Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Вы, возможно, замахнулись на что-то, слишком сильно превышающее ваши возможности. В целях сохранения времени и сил стоит пересмотреть необходимость достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 25 января 2017 | 09:16
Начата работа над сборником "дни поэзии 2017"
Традиционно в сентябре, ко дню рождения Раиниса подготавливается новый сборник "Дни поэзии".
Возможность напечатать стихи на латышском и других языках предоставляется авторам, живущим в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае. Для этого стихи (не более десяти текстов, которые прежде нигде не публиковались) необходимо отправить по электронной почте в Управление культуры на следующий адрес: vita.vilevko@daugavpils.lv
Непосредственно в файле со стихами следует указать имя, фамилию, возраст, род занятий автора и контактный телефон. Подборку размещать в одном документе (!). Формат документа Microsoft Word. Прием работ до 1 июня 2017 года.
Редакция сборника имеет право отбирать присланные тексты по своему усмотрению и в случае необходимости редактировать их.
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