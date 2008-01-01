Начата работа над сборником "дни поэзии 2017"

Новости Культура | 25 января 2017 | 09:16

Пресс-фото Пресс-фото

Традиционно в сентябре, ко дню рождения Раиниса подготавливается новый сборник "Дни поэзии".

Возможность напечатать стихи на латышском и других языках предоставляется авторам, живущим в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае. Для этого стихи (не более десяти текстов, которые прежде нигде не публиковались) необходимо отправить по электронной почте в Управление культуры на следующий адрес: vita.vilevko@daugavpils.lv

Непосредственно в файле со стихами следует указать имя, фамилию, возраст, род занятий автора и контактный телефон. Подборку размещать в одном документе (!). Формат документа Microsoft Word. Прием работ до 1 июня 2017 года.

Редакция сборника имеет право отбирать присланные тексты по своему усмотрению и в случае необходимости редактировать их.

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