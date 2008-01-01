Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

25 января

День святой мученицы Татьяны, День студентов

Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна

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Сегодня у вас появится возможность заключить очень выгодную для вас сделку. Самой характерной ее чертой должна быть простота. Если вам предложат что-то сложное, не соглашайтесь, это не то.

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Новости Латвия | 25 января 2017 | 08:51

Среда, 25 января: будет морозно, ветер несильный

Пресс-фото

Осадки не прогнозируются, ожидается переменная облачность.

Температура воздуха составит от от -1 до -11 градусов.

Ветер слабый — до 4 м/с.

В Риге 25 января ждем 4-7 градусов мороза. Ветер переменного направления слабый. После полудня установится солнечная погода.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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