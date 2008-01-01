Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Культура | 24 января 2017 | 20:46
В «Саулес школе» проходит выставка работ воспитанников
С 16 января до 6 февраля в помещениях «Саулес школы» (ул. Парадес 7, 1 этаж, Даугавпилс) можно посмотреть выставку работ воспитанников «Розентал. Эксперимент.».
150-ая годовщина основателя латышской живописи Яниса Розентала была празднована многообразно во всей Латвии. В юбилейный год (2016) Я. Розентала воспитанники более глубоко и нюансируя, исследовали искусство латышского классика – творческое наследие. Работая со всевозможными материалами и техниками интерпретируя работы выдающегося латышского артиста, создана выставка – посвященная Янису Розенталу. На выставке можно посмотреть творческие работы воспитанников «Саулес школы» со своеобразной трактовкой композиций мастера.
Бумага, краски, ткань, нитки - это материалы, с помощью которых создана красочная выставка - эксперимент.
D-fakti.lv
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