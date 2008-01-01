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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

25 января

День святой мученицы Татьяны, День студентов

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Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.

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Новости Культура | 24 января 2017 | 20:46

В «Саулес школе» проходит выставка работ воспитанников

Saules.lv

С 16 января до 6 февраля в помещениях «Саулес школы» (ул. Парадес 7, 1 этаж, Даугавпилс) можно посмотреть выставку работ воспитанников «Розентал. Эксперимент.».

150-ая годовщина основателя латышской живописи Яниса Розентала была празднована многообразно во всей Латвии. В юбилейный год (2016) Я. Розентала воспитанники более глубоко и нюансируя, исследовали искусство латышского классикатворческое наследие. Работая со всевозможными материалами и техниками интерпретируя работы выдающегося латышского артиста, создана выставкапосвященная Янису Розенталу. На выставке можно посмотреть творческие работы воспитанников «Саулес школы» со своеобразной трактовкой композиций мастера.

Бумага, краски, ткань, нитки - это материалы, с помощью которых создана красочная выставка - эксперимент.

D-fakti.lv

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