Центр русской культуры приглашает на потешки

Новости Культура | 24 января 2017 | 20:17

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27 января в 17.00 во Дворце культуры (ул. Смилшу 92) состоится яркий и душевный концерт «Зимние потешки», организованный Центром русской культуры.

В программе – выступление и детских, и взрослых коллективов. Музыка, песни и танцы, балет и цирк превратят вечер пятницы в незабываемый праздник для зрителей любого возраста. Вход свободный.

Зимушка-зима, забавы и потешки станут темой задорного концерта. Фольклорные персонажи Баба-Яга и князь Гвидон (театр-студия «Русский дом», худ.рук. Владимир Дупак) с первых минут подарят зрителям хорошее настроение.

В концерте принимают участие: балетная студия Р.Титковой «Антрэ», цирковая студия «Яуниба», ансамбли «Пролески» Центра белорусской культуры и «Мрия» Центра украинской культуры, танцевальный коллектив Центра исторических реконструкций «Динабург». Конечно же, зрителей порадуют ансамбли Центра русской культуры: «Русичи», «Славянка», «Вдохновение», хор «Малиновый звон» (худ. рук. Павел Гончаров), детский вокальный ансамбль «Русские карагоды» и молодежный танцевальный ансамбль «Узоры». Гости праздника: фольклорный ансамбль «Здравинка» (худ. рук. Елена Бурова) из Резекне.

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