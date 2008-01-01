Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Вы, возможно, замахнулись на что-то, слишком сильно превышающее ваши возможности. В целях сохранения времени и сил стоит пересмотреть необходимость достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 24 января 2017 | 20:17
Центр русской культуры приглашает на потешки
27 января в 17.00 во Дворце культуры (ул. Смилшу 92) состоится яркий и душевный концерт «Зимние потешки», организованный Центром русской культуры.
В программе – выступление и детских, и взрослых коллективов. Музыка, песни и танцы, балет и цирк превратят вечер пятницы в незабываемый праздник для зрителей любого возраста. Вход свободный.
Зимушка-зима, забавы и потешки станут темой задорного концерта. Фольклорные персонажи Баба-Яга и князь Гвидон (театр-студия «Русский дом», худ.рук. Владимир Дупак) с первых минут подарят зрителям хорошее настроение.
В концерте принимают участие: балетная студия Р.Титковой «Антрэ», цирковая студия «Яуниба», ансамбли «Пролески» Центра белорусской культуры и «Мрия» Центра украинской культуры, танцевальный коллектив Центра исторических реконструкций «Динабург». Конечно же, зрителей порадуют ансамбли Центра русской культуры: «Русичи», «Славянка», «Вдохновение», хор «Малиновый звон» (худ. рук. Павел Гончаров), детский вокальный ансамбль «Русские карагоды» и молодежный танцевальный ансамбль «Узоры». Гости праздника: фольклорный ансамбль «Здравинка» (худ. рук. Елена Бурова) из Резекне.
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