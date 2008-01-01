Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

25 января

День святой мученицы Татьяны, День студентов

Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодняшний день будет похож на соревнования по бегу с препятствиями. Они будут мелкими, но их будет много.

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Новости Спорт | 24 января 2017 | 19:41

Приглашаем на спортивные выходные

Daugavpils.lv

23 января 2017 года состоялась очередная пресс – конференция в Даугавпилсской думе. На пресс конференции обсуждались различные проекты и спортивные мероприятия в ближайшее время.

В честь Всемирного дня снега, 29 января состоится заключительное мероприятие на Стропской эстраде, рассказала Ольга Ессе. Более подробная информация по ссылке http://www.d-fakti.lv/ru/news/article/109940/

28 января в Даугавпилсском Олимпийском центре состояться международные соревнования Даугавпилсского кубка по тхэквондо. Мероприятие будет проходить с 9:00 до 21:00.

Что же еще касаемо спорта, то в рамках мероприятия ‘’Skrien Latvija’’ 25 января, 8 февраля и 25 февраля пройдут тренировки. Место сбора в 18:00 у магазина Sportland в Ditton nams.

Так же мэр города Янис Лачплесис сообщил о предстоящем времени проведения дней города. В связи с тем, что выборы в Даугавпилсское самоуправление пройдут 2 июня и чтобы на этом фоне не создавать общественного резонанса, дни города переносятся на неделю позже

D-fakti.lv

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