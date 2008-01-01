Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодняшний день будет похож на соревнования по бегу с препятствиями. Они будут мелкими, но их будет много.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0715 ()
|GBP
|0.8615 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.7875 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Автобусы и трамваи {143}
5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. В мир иной ушёл Олег Папсуевич
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 24 января 2017 | 19:41
Приглашаем на спортивные выходные
23 января 2017 года состоялась очередная пресс – конференция в Даугавпилсской думе. На пресс конференции обсуждались различные проекты и спортивные мероприятия в ближайшее время.
В честь Всемирного дня снега, 29 января состоится заключительное мероприятие на Стропской эстраде, рассказала Ольга Ессе. Более подробная информация по ссылке http://www.d-fakti.lv/ru/news/article/109940/
28 января в Даугавпилсском Олимпийском центре состояться международные соревнования Даугавпилсского кубка по тхэквондо. Мероприятие будет проходить с 9:00 до 21:00.
Что же еще касаемо спорта, то в рамках мероприятия ‘’Skrien Latvija’’ 25 января, 8 февраля и 25 февраля пройдут тренировки. Место сбора в 18:00 у магазина Sportland в Ditton nams.
Так же мэр города Янис Лачплесис сообщил о предстоящем времени проведения дней города. В связи с тем, что выборы в Даугавпилсское самоуправление пройдут 2 июня и чтобы на этом фоне не создавать общественного резонанса, дни города переносятся на неделю позже.
D-fakti.lv
Добавить комментарий