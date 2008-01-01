В грузах каменного угля нашли 100 тысяч контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 24 января 2017 | 19:26

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Выполняя мероприятия таможенного контроля на границе Латвии с Белоруссией, работники Таможенного управления службы государственных доходов предотвратили 100 000 штук контрабандных сигарет. Сигареты были спрятаны в вагонах под каменным углём.

23 января на таможенном контрольном пункте Индры, сканируя поезда с Белоруссии, в одном из вагонов под каменным углём были обнаружены 4 упаковки сигарет. В результате контроля были изъяты 20 000 тыс. сигарет марки «Премьер» с Белорусскими акцизными марками.

В свою очередь 22 января на таможенном контрольном пункте Индры на контроле грузового поезда, сотрудники таможни в сотрудничестве с сотрудниками Государственной пограничной службы раскрыли, что в углях запакованы 8 ящиков в полиэтиленовых пакетах. В них находились 80 000 штук сигарет марки «Премьер» с Белорусскими акцизными марками.

За констатированную провинность условий таможни в соответствии с кодексом Административных нарушений Латвии статьи 201.12 начаты делопроизводственные дела по административным нарушениям, которые переданы Таможенному управлению полиции СГД для решения вопроса о возбуждении уголовного процесса.

D-fakti.lv