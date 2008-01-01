Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0715 ()
|GBP
|0.8615 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.7875 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Автобусы и трамваи {143}
5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. В мир иной ушёл Олег Папсуевич
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 24 января 2017 | 19:26
В грузах каменного угля нашли 100 тысяч контрабандных сигарет
Выполняя мероприятия таможенного контроля на границе Латвии с Белоруссией, работники Таможенного управления службы государственных доходов предотвратили 100 000 штук контрабандных сигарет. Сигареты были спрятаны в вагонах под каменным углём.
23 января на таможенном контрольном пункте Индры, сканируя поезда с Белоруссии, в одном из вагонов под каменным углём были обнаружены 4 упаковки сигарет. В результате контроля были изъяты 20 000 тыс. сигарет марки «Премьер» с Белорусскими акцизными марками.
В свою очередь 22 января на таможенном контрольном пункте Индры на контроле грузового поезда, сотрудники таможни в сотрудничестве с сотрудниками Государственной пограничной службы раскрыли, что в углях запакованы 8 ящиков в полиэтиленовых пакетах. В них находились 80 000 штук сигарет марки «Премьер» с Белорусскими акцизными марками.
За констатированную провинность условий таможни в соответствии с кодексом Административных нарушений Латвии статьи 201.12 начаты делопроизводственные дела по административным нарушениям, которые переданы Таможенному управлению полиции СГД для решения вопроса о возбуждении уголовного процесса.
D-fakti.lv
Добавить комментарий