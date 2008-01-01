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Новости Общество | 24 января 2017 | 15:42

В Даугавпилсе реализуется программа временных общественных работ

daugavpils.lv

С января 2017 года на административной территории Даугавпилса начала действовать новая программа «Оплачиваемые временные общественные работы».

Прежде она осуществлялась при софинансировании Европейского социального фонда, а в 2015 году возобновилась как исключительно государственная в лице Агентства занятости. 16 января Даугавпилсская дума заключила с Агентством договор, и с 23 января самоуправление приступило к реализации госпрограммы. Документом предусмотрено разделений функций: самоуправление обеспечивает рабочими местами и инвентарём, а Государственное агентство занятости оплачивает временное трудоустройство безработных. В этом году финансирование проекта увеличилось до порядка 297 000 евро, что позволяет предоставить временные общественные работы большему числу безработных.

Наряду с оплатой вознаграждения государство компенсирует расходы на медосмотр при оформлении санитарной книжки. Договором определены критерии, по которым стоящий на учёте в Государственном агентстве занятости получает право участвовать в госпрограмме.

Условия программы таковы, что временные общественные работы могут предоставляться только в бесприбыльных обществах, организациях и учреждениях самоуправления. Наибольшее количество мест создано в Управлении образования и Управлении коммунального хозяйства. Безработные трудятся также в Социальной службе и других учреждениях города. Работу на территории Даугавпилсской крепости можно найти на протяжении всего года.

В обязанности занятых на общественных работах входит уборка помещений, территорий и благоустройство. Трудятся они пять дней в неделю по восемь часов. Неизменной остаётся и основная цель программы: помочь безработным сохранить трудовые навыки, соблюдать режим и дисциплину. Нередки случаи, когда самые трудолюбивые и ответственные получают постоянную работу. Договор с самоуправлением подписывается по направлению Государственного агентства занятости.

daugavpils.lv

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