Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 24 января 2017 | 15:38
В Краславе прошло занятие по роботике для детей Краславского края
«Нам нравятся технологии - и нашим детям тоже нравятся технологии»,- сообщает интернет-портал ООО «AgirVision». Следуя этому утверждению, в конце августа 2016 года ООО «AgirVision» начало работу с детьми, основав свою Школу роботов. С августа в занятиях приняли участие почти 300 детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Цель школы – представить самые разнообразные направления роботики, не ограничиваясь LEGO и конструкторами других видов. Детям дана возможность увидеть и освоить основы магнетизма и электричества, строение конструкторов, получить представление об основных знаниях программирования.
В субботу, 21 января, в уютных помещениях Центра поддержки семьи «Атвертиба» роботы «AgirVision» встретились с краславскими детьми. Встреча прошла в рамках мероприятия по сотрудничеству «AgirVision» и Краславского клуба мамочек.
На мероприятие прибыла дюжина детей в возрасте от 5 до 10 лет, несколько - вместе с родителями. Роботы «AgirVision» удивили как детей, так родителей. В руках детей они превращались в фонарик, подвижного человечка и даже взбесившегося коня. С восторгом было воспринято рисование трасс и включение роботов в соответствии с визуальными командами. Старшие дети управляли роботами с помощью планшетных компьютеров, освоив навыки простого программирования. Занятие прошло на одном дыхания, и очень многие дети будут с нетерпением ожидать следующей встречи.
Спасибо основателю Школы роботов «AgirVision» Каспару Чабе за вклад в развитие детей Краславского края!
Говоря словами Каспара - чтобы в Латвии развивались точные науки и связанное с ними образование, нам надо думать о том, как обучать этим наукам. Краславский клуб мамочек может добавить только то, что, по-нашему мнению, важно учить с вдохновением и вдохновляя, а это у Школы роботов «AgirVision» получается превосходно!
28 января в 11.00 Краславский клуб мамочек организует для родителей детей в возрасте 6-12 лет ознакомительное занятие на тему «Ментальная арифметика». Параллельно с этим для детей будет обеспечено творческое занятие. Подробная информация по телефону 29793281.
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